Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених, - посольство

Про це йдеться у твітері посольства Франції в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених і долучаються до радості їхніх родин і всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом "нормандської четвірки", і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на саміті у Парижі", - йдеться в публікації.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

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