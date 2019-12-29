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29.12.19 18:18

Пам'ятаємо про решту полонених українців, включно з ув'язненими в РФ та окупованому Криму, і чекаємо їхнього негайного звільнення, - посольство Канади

Канада закликала Росію відпустити утримуваних українців і виконати міжнародні зобов'язання.

Пам'ятаємо про решту полонених українців, включно з ув'язненими в РФ та окупованому Криму, і чекаємо їхнього негайного звільнення, - посольство Канади

Про це йдеться у твітері посольства Канади в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада вітає сьогоднішнє звільнення українських бранців і поділяє радість українців побачити їх вдома. Це важливий крок вперед. Ми пам'ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто за ґратами в Росії та Криму, і чекаємо їхнього негайного звільнення. Ми повністю підтримуємо український народ у його бажанні вирішити різнопланові наслідки російської агресії. Ми також тверді в заклику до Росії виконати її міжнародні зобов'язання, включно з усіма обов'язками, взятими під час Нормандського саміту в Парижі", - підкреслили дипломати.

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Памятаємо про решту полонених українців, включно з увязненими в РФ та окупованому Криму, і чекаємо їхнього негайного звільнення, - посольство Канади 01

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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