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29.12.19 18:33

Пріоритет на наступних раундах переговорів "нормандської четвірки" - обмін усіх на всіх, - Пристайко

Україна бачить для себе пріоритетом роботу над формулою обміну "всіх на всіх" і має намір порушувати це питання на наступних раундах переговорів у "нормандському форматі".

Пріоритет на наступних раундах переговорів "нормандської четвірки" - обмін усіх на всіх, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських сімей, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому і будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Нормандії виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати задля остаточної формули "всіх на всіх". Це пріоритет", - написав Пристайко у твітері в неділю ввечері.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

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