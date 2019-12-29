Пріоритет на наступних раундах переговорів "нормандської четвірки" - обмін усіх на всіх, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських сімей, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому і будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час Нормандії виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати задля остаточної формули "всіх на всіх". Це пріоритет", - написав Пристайко у твітері в неділю ввечері.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.