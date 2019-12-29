Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке і ще один біля Миколаївки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Сьогодні, 29 грудня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте також: Із 23 відеокамер ОБСЄ в зоні ООС лише 4 розміщені на окупованій території

Ситуація на ділянках розведення сил

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим повного припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено близько 4 тис. пасажирів. Представники ДСНС України щодня обабіч дороги проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста за потреби надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи з дотримання режиму повного припинення вогню.

Підсумки за минулу добу

28 грудня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Водяне, Авдіївка, Новолуганське, Кримське та Оріхове. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Дивіться також: Подарунок для найманців РФ: українські воїни зібрали новорічну ялинку з ворожих снарядів. ФОТОрепортаж

Учора представниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 вбивство, 1 грабіж, 4 крадіжки, 1 розбій, 9 фактів незаконного обігу наркотичних засобів та 2 факти незаконного поводження зі зброєю. Також виявлено 43 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 16 771 особа і 2 138 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 23 703 особи і 2 840 транспортних засобів.

У пропуску через лінію розмежування з різних причин було відмовлено 33 особам.