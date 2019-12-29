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29.12.19 19:05

20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук

Влада Харкова, Дніпра, Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона, Черкас, Києва та інших міст ухвалила рішення змінити тариф на тепло.

20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук

Про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучилися 20 українських міст: Харків, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєверодонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ.

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Це означає, що місцева влада вже ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло. Тобто жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло!"- написав він.

Також прем'єр закликав інші міста долучатися до ініціативи і оперативно зробити все, щоб сума в платіжках була меншою вже з січня 2020 року.

20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук 01

Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

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