20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук

Про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже долучилися 20 українських міст: Харків, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєверодонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ.

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Це означає, що місцева влада вже ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло. Тобто жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло!"- написав він.

Також прем'єр закликав інші міста долучатися до ініціативи і оперативно зробити все, щоб сума в платіжках була меншою вже з січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін прийняв рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за опалення до 30%.

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