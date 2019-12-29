Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих переданих ОРДЛО, кому ще не винесено вирок суду, - Гризлов

Про це заявив представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сьогоднішня подія - це крок до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, які зафіксовано в Мінських домовленостях, - сказав він. - Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов'язань за погодженням у контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, зокрема із закріплення цього статусу в Конституції".

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Гризлов зазначив, що сторони проявили політичну волю зробити обмін до кінця 2019 року, виконавши домовленості, досягнуті на відеоконференції контактної групи 23 грудня за сприяння Росії й ОБСЄ.

Гризлов також підкреслив, що Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати осіб, яких звільнили. За його словами, сторони взяли на себе зобов'язання завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, яких звільнили. "Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих із них, кому ще не винесено вирок суду", - наголосив російський уповноважений представник.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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