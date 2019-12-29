Очікуємо продовження реалізації нормандських домовленостей і притягнення до відповідальності винних у трагічних подіях на Майдані в 2014 році, - Євросоюз

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це бажаний приклад реалізації одного із заходів, узгоджених на "нормандському саміті" 9 грудня. Європейський Союз очікує, що всі сторони нарощуватимуть цей імпульс. Робота зі здійснення заходів, узгоджених на саміті, має тривати", - йдеться в заяві представника Європейської служби зовнішніх справ, поширеній у неділю.

Водночас у ЄС констатували, що взяли до відома обмін людьми, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані в 2014 році. "Ми очікуємо, що розслідування всіх обвинувачень буде продовжено, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винних до відповідальності", - зазначили в ЄС.

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Європейський Союз також підтвердив підтримку роботи в "нормандському форматі", ОБСЄ і роботи Тристоронньої контактної групи, а також підкреслив важливість виконання Мінських угод у повному обсязі, включно з постійним припиненням вогню.

"Це - єдиний спосіб досягти стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України. Європейський Союз, як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - запевнили в Брюсселі.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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