Заступниками міністра охорони здоров'я призначено Шевченко та Луфера, - розпорядження Кабміну

Уряд призначив заступниками міністра охорони здоров'я Шевченко та Луфера своїми розпорядженнями №№1377-1378 від 27 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією lb.ua, Луфер - операційний директор медичної компанії Into-Sana, Шевченко працювала в громадській організації CEDOS (Центр дослідження суспільства), вона дружина заступника міністра освіти Єгора Стадного.

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Нагадаємо, також Кабінет Міністрів затвердив на посаді заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка - колишнього першого заступника гендиректора Центру громадського здоров'я. У грудні посаду заступника міністра отримав і Дмитро Коваль - виконавчий директор Асоціації серцево-судинних хірургів України.