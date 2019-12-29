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29.12.19 20:05

Сподіваюся, що ми побачимо більше кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у 2020 році, - голова ОБСЄ Лайчак

Чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав обмін утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом на сході України.

Сподіваюся, що ми побачимо більше кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у 2020 році, - голова ОБСЄ Лайчак

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Обмін великої групи в'язнів у цей святковий період особливо важливий. Сім'ї зможуть возз'єднатися і проводити час разом під час свят", - підкреслив голова ОБСЄ.

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Лайчак нагадав сторонам про їхню прихильність повного і всеосяжного припинення вогню до кінця 2019 року, підкріпленому виконанням усіх необхідних заходів щодо підтримки припинення вогню, а також іншими положеннями, погодженими в Парижі під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року.

"Я сподіваюся, що ми побачимо більше цих необхідних позитивних кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту у 2020 році. У рамках свого мандата ОБСЄ через Тристоронню контактну групу та Спеціальну моніторингову місію в Україні готова надавати підтримку", - додав голова ОБСЄ.

Він також запевнив, що Словаччина і надалі підтримуватиме Україну.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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