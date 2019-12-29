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29.12.19 20:23

Довгоочікуваний жест, який має сприяти відновленню довіри між сторонами, - заява Меркель і Макрона про обмін полоненими

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вітають обмін утримуваними особами між Україною та найманцями РФ.

Довгоочікуваний жест, який має сприяти відновленню довіри між сторонами, - заява Меркель і Макрона про обмін полоненими

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Цей обмін, який відбувся напередодні Нового року і православного Різдва, є "довгоочікуваним гуманітарним жестом, який має сприяти відновленню довіри між обома сторонами", йдеться в спільній заяві Меркель і Макрона, оприлюдненій німецьким урядом і офісом французького президента.

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За цим кроком має послідувати встановлення всеосяжного і тривалого режиму припинення вогню на Донбасі, переконані Меркель і Макрон, інформує агентство Reuters.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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