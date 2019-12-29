"Наполеглива дипломатія приносить свої плоди", - Глава МЗС Німеччини Маас про обмін утримуваними особами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той факт, що вдалося провести обмін полоненими на сході України ще до кінця року, свідчить про те, що наполеглива дипломатія приносить свої плоди", - зазначив Маас у твітері.

Він додав, що Німеччина та Франція продовжуватимуть робити все для того, щоб просунути далі реалізацію Мінських домовленостей, і шоста зима війни стала останньою воєнною для місцевих жителів.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.