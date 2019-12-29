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29.12.19 20:52

Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в "Борисполі" їх уже чекає Зеленський, - ОП. ФОТО

Літак зі звільненими під час проведеного в неділю на Донбасі обміну утримуваними особами між Україною та найманцями РФ вилітає з військового аеродрому в Чугуєві (Харківська область) до Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в Борисполі їх уже чекає Зеленський, - ОП 01

"Борт із 76 звільненими українцями вилітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх зустрічатиме президент України", - йдеться в повідомленні.

Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в Борисполі їх уже чекає Зеленський, - ОП 02

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Президент України Володимир Зеленський вже перебуває в аеропорту "Бориспіль". Чекаючи літак зі звільненими українцями, Зеленський спілкується з їхніми родинами.

Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в Борисполі їх уже чекає Зеленський, - ОП 03
Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в Борисполі їх уже чекає Зеленський, - ОП 04

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Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в Борисполі їх уже чекає Зеленський, - ОП 05

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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