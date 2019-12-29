Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в "Борисполі" їх уже чекає Зеленський, - ОП. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"Борт із 76 звільненими українцями вилітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх зустрічатиме президент України", - йдеться в повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський вже перебуває в аеропорту "Бориспіль". Чекаючи літак зі звільненими українцями, Зеленський спілкується з їхніми родинами.





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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.