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29.12.19 21:47

Кримських політв'язнів буде внесено до наступного етапу звільнення, - представництво президента в АР Крим

Політичних в'язнів, незаконно утримуваних в окупованому Криму і на території РФ, внесуть до наступного етапу звільнення утримуваних осіб.

Кримських політв'язнів буде внесено до наступного етапу звільнення, - представництво президента в АР Крим

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

"Протягом останніх декількох днів лунали питання про звільнення політичних бранців, які перебувають на території окупованого Криму і РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває. Сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримських полонених буде внесено до наступного етапу звільнення", - йдеться в повідомленні.

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У представництві президента в АР Крим наголосили, що жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий:

"Боротьба за кожного нашого громадянина триває. Дякую за внесок кожного в нашу спільну боротьбу за визволення бранців Кремля. Спільними зусиллями звільнимо кожного і звільнимо Крим".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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