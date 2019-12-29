Під час обміну було звільнено 81 людину, 76 із них повернулися на підконтрольну Україні територію, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи можна це назвати великою перемогою. Головне, що люди вдома. Першу частину того, про що ми домовлялися в межах "нормандського формату", виконано.

Ми повернули наших людей, звільнено 81 людину. 76 осіб зараз на контрольованій Україною території, 6 осіб залишилися на тимчасово окупованих територіях, бо там їхні сім'ї. Якщо вони захочуть переїхати сюди, ми забезпечимо їх всім необхідним", - сказав Зеленський.

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Він також подякував лідерам країн-учасниць "нормандського формату".

"Хочу подякувати всім лідерам "нормандської четвірки" і хочу сказати: все, про що домовлялися, виконано в цьому питанні", - сказав президент України.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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