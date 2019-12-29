Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.12.19 22:25

Під час обміну було звільнено 81 людину, 76 із них повернулися на підконтрольну Україні територію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведеного в неділю на Донбасі обміну утримуваними особами з полону найманців РФ було звільнено 81 українця.

встреча,зеленский,пленные

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи можна це назвати великою перемогою. Головне, що люди вдома. Першу частину того, про що ми домовлялися в межах "нормандського формату", виконано.

Ми повернули наших людей, звільнено 81 людину. 76 осіб зараз на контрольованій Україною території, 6 осіб залишилися на тимчасово окупованих територіях, бо там їхні сім'ї. Якщо вони захочуть переїхати сюди, ми забезпечимо їх всім необхідним", - сказав Зеленський.

Дивіться також: В аеропорту "Бориспіль" зустрічають 76 українців, звільнених сьогодні в межах обміну. ВIДЕО

Він також подякував лідерам країн-учасниць "нормандського формату".

"Хочу подякувати всім лідерам "нормандської четвірки" і хочу сказати: все, про що домовлялися, виконано в цьому питанні", - сказав президент України.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Дивіться також: Літак зі звільненими українцями вилітає з аеродрому Чугуєва, в "Борисполі" їх уже чекає Зеленський, - ОП. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100