Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо беркутівців - це умова "всіх на всіх". Умова цього обміну - ми забирали наших героїв. Це було складне рішення. Рішення політичне. Це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші і журналісти - всі вони є героями. І я впевнений, що для нас пріоритет - повернути наших людей.
Я із повагою ставлюся до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає, але ми могли повернути живих. І я впевнений, що це - пріоритет", - сказав Зеленський.
Водночас президент запевняє, що це жодним чином не впливатиме на справи Майдану.
"Чому ці беркутівці були без вироків, ми розберемося. Це жодним чином не впливатиме на справи Майдану... Як я і сказав, справи Майдану ми завершимо обов'язково", - запевнив він.
Говорячи про обґрунтованість передачі ексберкутівців у межах обміну, Зеленський сказав: "Якби вони залишилися, ми б не отримали наших розвідників, не отримали б хлопців, які були в Дебальцевому. Навіть якби був вирок суду, вони (ексберкутівці. - Ред.) отримали б п'ять і шість років".
"Я вам скажу: якби у мене було сто беркутівців і мені б запропонували одного розвідника, одного, то я б їм віддав сто беркутівців і повернув би живого розвідника", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.