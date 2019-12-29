Якби у мене було 100 беркутівців, я б їх віддав, щоб повернути 1 живого українського розвідника, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо беркутівців - це умова "всіх на всіх". Умова цього обміну - ми забирали наших героїв. Це було складне рішення. Рішення політичне. Це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші і журналісти - всі вони є героями. І я впевнений, що для нас пріоритет - повернути наших людей.

Я із повагою ставлюся до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає, але ми могли повернути живих. І я впевнений, що це - пріоритет", - сказав Зеленський.

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Водночас президент запевняє, що це жодним чином не впливатиме на справи Майдану.

"Чому ці беркутівці були без вироків, ми розберемося. Це жодним чином не впливатиме на справи Майдану... Як я і сказав, справи Майдану ми завершимо обов'язково", - запевнив він.

Говорячи про обґрунтованість передачі ексберкутівців у межах обміну, Зеленський сказав: "Якби вони залишилися, ми б не отримали наших розвідників, не отримали б хлопців, які були в Дебальцевому. Навіть якби був вирок суду, вони (ексберкутівці. - Ред.) отримали б п'ять і шість років".

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"Я вам скажу: якби у мене було сто беркутівців і мені б запропонували одного розвідника, одного, то я б їм віддав сто беркутівців і повернув би живого розвідника", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.