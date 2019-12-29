Будемо продовжувати роботу над встановленням українців, які перебувають у полоні на окупованій території і в РФ, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми звільняємо всіх підтверджених на всіх підтверджених, тому інших людей наразі ще не підтверджено. У нас є інформація, що їх немало: українців, які перебувають на тимчасово окупованій території, в Росії і в Криму. І ми працюємо над цим" , - розповів Зеленський.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська повідомила журналістам, що українська сторона має інформацію щодо приблизно 300 українських заручників.

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"У нас є близько 100 осіб, щодо яких є підтвердження, їхні родичі приносили документи. І ще близько 200 осіб, щодо яких наразі немає точного підтвердження. Тобто приблизно ще стосовно 300 людей нам потрібно працювати", - сказала вона.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.