17 осіб зі списку на обмін відмовилися повертатися в ОРДЛО, - Лутковська

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас 17 осіб відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того, є ще близько 30 осіб, які відмовилися взагалі брати участь в обміні. Вони продовжують відбувати покарання", - сказала Лутковська на брифінгу для ЗМІ після приземлення літака зі звільненими під час обміну 76 українцями.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що таким чином наразі в Україні в ув’язненні залишається близько 50 осіб.

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"Так, дехто з них був у цьому узгодженому списку, дехто з них звільняється вже, мені здається, в лютому, а дехто з них - у березні. Вони хочуть бути в Україні, їхній термін вже закінчився, деякі з них повернуться за ґрати. Це їхній вибір... Тобто близько 50 людей залишаться за ґратами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

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