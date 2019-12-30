Звільнений українець Савін назвав імена заручників, які сиділи разом з ним у Макіївській колонії, і не потрапили на обмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Там залишилися прекрасні хлопці. Володимир Сінюков. Паша Корсун, військовий, що їхав у КамАЗі. Його не віддали. Максим Тимофєєв. Ось його мама тут, на візку. Стара людина, її віддали. А Максим, інвалід другої групи, його не віддали. Також залишається там шахтар Гєна Матвійчук, у нього зламаний хребет, пів хребта немає, металевий стержень, він залишається у підвалі. Саша Шелест та Корсун (викладач інституту, 60 років) залишаються у підвалі. Прекрасні хлопці. Сергій Мазуров. Сергій та Дмитро Караберюш завжди були у списку, за два дні до обміну їх викинули зі списку.

Коли приїздила типу "омбудсманка ДНР" Морозова, я прорвався через охорону і спитав: чому не підтверджують тих, кого бачать? Нас усіх вигнали на плац. "Ви ж їх бачите - кажу їй, - чому не підтверджуєте? А вона мені: "Якщо я їх підтверджу, то Україна може не віддати тих, кого мені треба. А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина нещодавно з плакатом стояла біля адміністрації президента). Горобець Вася. Усі вони залишаються там", - перерахував чоловік.

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Він додав, що, окрім офіційних в’язниць, у "ДНР" є приховані.

"Там Середньовіччя, де катують, вибивають показання. Коли Путін бреше, що там немає їхніх в’язниць, хочеться плюнути в екран", - сказав колишній заручник.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.