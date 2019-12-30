Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.
"Привітав на українській вільній землі наших 12 військових. Подякував за витримку та незламність. Тепер нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе", - написав Загороднюк.
"А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - додав він.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.