Міністр оборони Загороднюк зустрівся зі звільненими з полону військовослужбовцями. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку міністра у фейсбуці.

"Привітав на українській вільній землі наших 12 військових. Подякував за витримку та незламність. Тепер нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе", - написав Загороднюк.

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"А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - додав він.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.