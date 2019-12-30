Звільнених з полону військовослужбовців доставили до Головного військового госпіталю, де вони пройдуть медобстеження, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як планується, в подальшому всі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями і фахівцями медичної служби. У разі необхідності їм буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Буде проведено поглиблене медичне обстеження.

Як повідомив начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук, попередньо всі військовослужбовці перебувають у задовільному стані.

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"Ми прекрасно розуміємо, що умови, в яких вони перебували всі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб, - зазначив Анатолій Казьмирчук. - Тому фахівцями нашого центру будуть проведені попередні обстеження. Але насамперед ми надамо можливість нашим пацієнтам відпочити, щоб завтра вранці вже більш детально вивчити особливості перебігу тих чи інших захворювань. Ми почнемо комплексне обстеження, і в подальшому, крім фізичного лікування, якщо в цьому буде необхідність, обов'язково надамо можливість кожному пройти психологічну реабілітацію. Необхідні фахівці, які володіють цією методикою, в нашому центрі є, і вони готові надати необхідну допомогу".

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.