Найманці РФ за добу 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 30 грудня 2019 р., передає Цензор.НЕТ.

"6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу Новотроїцького – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Василівки – зі стрілецької зброї; у районі населеного пункту Мар'їнка – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поряд із Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"Один обстріл з великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - додали в штабі ОС.

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Учора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.