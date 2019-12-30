Звільнених з полону найманців РФ українців обстежують у "Феофанії"

Українців, звільнених з полону в межах обміну утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО, обстежують у лікарні "Феофанія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Після зустрічі з родичами звільнені українці сіли в автобус, який вирушив до лікарні.

Представники Офісу Президента повідомили, що звільнені потребують реабілітації і спочатку потрібно провести медичне обстеження, щоб визначити, яка саме реабілітація потрібна кожному звільненому українцеві.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.