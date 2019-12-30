"Щодня там ловлять людей", - звільнений з полону найманців РФ Теорентер

На окупованих територіях Донбасу щодня ловлять людей, розповів звільнений з полону найманців РФ українець Максим Теорентер, який провів у полоні чотири роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Щодня там (на території, окупованій російськими терористами. - Ред.) ловлять людей. Жити людям неможливо. Всі незадоволені. Україна - це як Голлівуд! Ви не уявляєте ... Приїжджаєш сюди - ніби в Голлівуд потрапив", - каже Теорентер.
За словами українця, весь час, проведений у полоні, йому доводилося боротися за своє життя і за свою честь.
"Повірте, у нас хочуть забрати цю честь і цю свободу. Дуже складно там, нас там дуже не люблять", - сказав Теорентер.
Зараз, за його словами, він хоче просто прийти до тями, відпочити, подумати і зрозуміти, що відбувалося всі ці чотири роки.
Він стверджує, що в заручниках російських найманців - те, що він сам бачив і знає, - ще 15 осіб, і лише в одній з колоній.