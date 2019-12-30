Настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, - посол Великої Британії Сіммонс

Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебували в полоні на неконтрольованій території. Президенту Зеленському довелося ухвалювати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті нормандської четвірки, і повернення їх додому. Тепер настав час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", - зазначила посол.

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В іншому повідомленні Мелінда Сіммонс наголошує на важливості покарання тих, хто вбивав українців.

"Залишається важливим ухвалити справедливі вироки щодо всіх осіб, відповідальних за тяжкі злочини, включно з насильством проти протестувальників на Майдані і терактом у Харкові в 2015 році", - йдеться в повідомленні.