Список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову вчора, 29 грудня, в аеропорту "Бориспіль" українці, звільнені з полону найманців РФ, передали список ув'язнених українських патріотів, які залишилися в одній із донецьких в'язниць і чекають звільнення.

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Зокрема, в списку зазначені:

Хараберюш Сергій Борисович 1982 р.н.

Хараберюш Дмитро Борисович 1985 р.н.

Мазуров Сергій Юрійович 1977 р.н.

Матюшенко Валерій Миколайович 1965 р.н.

Сандулов Петро Миколайович 1980 р.н.

Малюх Анатолій Олександрович 1973 р.н.

Твердий Роман Володимирович 1985 р.н.

Шелест Олександр Володимирович 1982 р.н.

Горобець Василь Іванович 1985 р.н.

Корсун Павло Юрійович 1982 р.н.

Назаренко Ігор Федорович 1971 р.н.

Дубровін Сергій Олегович 1959 р.н.

Сенюков Володимир Миколайович 1982 р.н.

Тимофєєв Максим

Гриненко М.М.

Геремес С.А,

Панченко С.М.

Максимчук Геннадій Григорович 26.08.75 р.н.

Ставцев Є.Ю.

Чміль В.А.