"Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, відновивши перерване в 2014 році приміське сполучення

Про це йдеться на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Із 30 грудня до станції "Скотувата" курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів зі Слов'янська - вранці і ввечері. Раніше вони їздили лише до "Фенольної".

"Крім призначення поїздів далекого сполучення, які з’єднують схід країни з іншими регіонами, ми розвиваємо і місцеві залізничні перевезення. Влітку відновили рух на ділянці Волноваха — Південнодонбаська. А зараз, напередодні новорічних та різдвяних свят, ми відновлюємо рух до станції Скотувата", - наводяться в повідомленні слова голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зараз смердітиме. Заникайся. Ти шо, долбой#б?" - група невідомих зупинила і розмалювала міську електричку в Києві. ВIДЕО

Підготовка залізничної інфраструктури велася разом зі штабом Операції об'єднаних сил, Головним управління Національної поліції та за сприяння Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Було відновлено пошкоджений обстрілами фасад будівлі вокзалу "Скотувата", відремонтували систему опалення та внутрішнє оздоблення. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлено додатковий паркан, організовано систему відеоспостереження.

Також на ділянці "Скотувата - Фенольна" відремонтували пристрої сигналізації та зв'язку. Укладено пішохідний перехід на 35 км ПК 10 перегону "Скоттувата - Петруньки".