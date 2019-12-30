Мін'юст ініціюватиме зміни до закону про люстрацію, - Малюська

Таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи планується перегляд закону про люстрацію у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Будемо (ініціювати перегляд закону про люстрацію. - Ред.). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ. Єдине що, прочитавши це рішення, я не можу сказати, що на 100% зрозумів, що від нас хоче Європейський суд і яким чином треба поміняти закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини. Тому що це рішення доволі розмите, в ньому йдеться про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати", - пояснив міністр.

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"Тобто загальний посил зрозумілий, що обсяг і кількість посад, які підпадають під люстрацію, необхідно якось звужувати, але він не зовсім однозначний, і важко зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок в аргументації Європейського суду. Це складне рішення і не зовсім однозначне", - додав він.

За словами глави Мін'юсту, Україна, найімовірніше, оскаржить це рішення ЄСПЛ.

"Ще ні (не оскаржували рішення ЄСПЛ. - Ред.). Найімовірніше, так (плануємо оскаржити рішення ЄСПЛ. - Ред.). У нас є ще час для ухвалення рішення (скаргу можна подати до 17 січня 2020 року. - Ред.), але, найімовірніше, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду", - додав Малюська.

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Відповідаючи на запитання про ініціативу президента Володимира Зеленського розширити люстрацію на чиновників, які були при владі з 2014 року, Малюська відповів що "розширення обсягу люстрації не актуальне".

"Євросуд, навпаки, закликає звузити обсяг люстрації. Тому ми цю ідею не підтримували", - сказав він.