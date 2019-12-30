На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник прем'єра Голик

За дорученням президента роботи на ній почнуться в 2020 році, повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дорога Станиця Луганська - Сєверодонецьк є надзвичайно важливою. "Виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди бачать розбиту інфраструктуру і дороги в ямах. А мають бачити ідеальні дороги і розвиток", - зазначив радник голови уряду.

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Голик підкреслив, що поставлено ​​завдання відремонтувати цю дорогу в наступному році повністю і швидко. "Документи зібрані. Експертиза пройдена. Документація складена. Тендер в ProZorro оголошений", - повідомив він.

Про ремонт траси Станиця Луганська - Сєверодонецьк в листопаді 2019 року заявив Володимир Зеленський, відкриваючи відновлений міст у Станиці Луганській, що пов'язує підконтрольну і тимчасово непідконтрольну території Луганської області.

"Чотири місяці тому тут не було якісної дороги та автобусів, а люди вимушені були користуватися зруйнованим мостом. Ми його відбудували. Це одна з найзначніших гуманітарних місій української влади, яка робить все залежне для поліпшення умов перетину лінії розмежування", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що по обидва боки живуть громадяни України і доручив протягом весни 2020 року відремонтувати дорогу від Сєверодонецька до Станиці Луганської.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року в рекордні терміни був завершений ремонт 130 км траси Запоріжжя - Маріуполь. За словами Юрія Голика, це стало можливим завдяки співпраці Укравтодору, Міністерства фінансів, праці понад тисячі будівельників і грамотному менеджменту.