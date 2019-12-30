Побої, електрошокери, тримання в холодній камері голим - ще не найстрашніше, що може статися, - Сенцов про катування в колонії на Ямалі

Сенцов, незаконно засуджений у Росії до 20 років за обвинуваченням у тероризмі, відсидів частину терміну у ВК-8 "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

"Тут ще з порога тобі дають зрозуміти, що ти потрапив у чистилище, де в тебе немає жодних прав, а скаржитися марно і нікому. Прибулих етапом людей б'ють нещадно лише за те, що вони існують, - це так називається "приймання", обов'язкова процедура, майже ритуал. Тут же привчають тебе звертатися до співробітників адміністрації лише "громадянине начальнику" і питати дозволу на вчинення будь-яких дій, зокрема і для того, щоб пройти повз людину в погонах: "Дозвольте пройти, громадянине начальнику". Вітатися ув’язнені мусять голосно і хором, до того ж неважливо, скільки разів ти цього дня вже привітав цього співробітника, обов'язковим є чітке і дружне: "Здрастуйте, громадянине начальнику", - зазначив Сенцов.

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"З тими, кого "на гарячу" зламати не вдалося, працюють вже "вдовгу", застосовуючи психологічний та фізичний тиск практично протягом усього терміну. ​​Поки ти перебуваєш у карантині два тижні, тебе регулярно пресують. Заучування Правил внутрішнього розпорядку, виспівування патріотичних пісень і гімну Російської Федерації, ходіння строєм, карбуючи крок, - обов'язкові елементи цієї початкової програми перевиховання. Заперечувати цей маразм, не погоджуватися співпрацювати і підписувати необхідні папери наважуються небагато, але для них існують окремі процедури, що здійснюються на так званій "Петрівці". Це невелика окрема будівля з двома камерами і трьома кабінетами оперативних співробітників. Тут з непокірними поводяться особливо жорстоко, як то кажуть, "опери вату не катають". Побої, приниження, електрошокери, тримання в холодній камері голим або в мокрій робі - ще не найстрашніше, що з тобою може статися", - розповідає Сенцов.

"В'язня можуть закрутити в матрац і залишити так на добу або ще гірше. Заколотити в позі ембріона в залізний ящик на зразок сейфа, де практично нічим дихати і доводиться мочитися під себе, тому що перерви на туалет і обід у цих атракціонах не передбачено. Погрози зґвалтувати, "опустити", навпаки, є при цьому незмінним супроводженням знущань. Уникнути цих знущань, взяти перепочинок можна лише, якщо порізати собі вени і потрапити в тюремну лікарню", - зазначив режисер.

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"Зміна в десять співробітників, яка працює всередині табору, не в змозі утримати п'ятсот зеків у подібній рабській покірності, тому створена система, в якій половина арештантів співпрацює з адміністрацією явно чи таємно, допомагаючи підтримувати подібний режим, атмосферу страху і недовіри. Ти не можеш нічого зробити або сказати те, про що не буде повідомлено співробітникам. Кожен "козел" протягом дня веде свій маленький списочок - "точковку", до якої він заносить всі порушення, все побачене або почуте, всю корисну для оперів інформацію про інших засуджених, в тому числі і про подібних до нього стукачів. У кінці дня завгосп збирає всі ці папірці в купу, формуючи загальний звіт з барака, і зранку здає його оперативникам, які все це обробляють і вживають відповідних заходів. І ось когось вже повели на екзекуцію", - додав Сенцов.