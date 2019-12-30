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30.12.19 13:41

Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення звання заслуженого юриста України депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, яка раніше набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

Відповідна інформація розміщена на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

У відповіді Зеленський зазначає, що законодавством передбачено два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України. У першому варіанті це можна зробити в разі засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду. У другому - за здійснення терористичної діяльності. У такому випадку рішення про застосування подібної санкції ухвалюється РНБО за пропозицією парламенту, президента, уряду, Нацбанку або СБУ і вводиться в дію указом глави держави.

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"Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили", - йдеться у відповіді Зеленського.

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