Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

Відповідна інформація розміщена на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

У відповіді Зеленський зазначає, що законодавством передбачено два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України. У першому варіанті це можна зробити в разі засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду. У другому - за здійснення терористичної діяльності. У такому випадку рішення про застосування подібної санкції ухвалюється РНБО за пропозицією парламенту, президента, уряду, Нацбанку або СБУ і вводиться в дію указом глави держави.

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"Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили", - йдеться у відповіді Зеленського.