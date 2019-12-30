Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

Відповідна інформація розміщена на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
У відповіді Зеленський зазначає, що законодавством передбачено два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України. У першому варіанті це можна зробити в разі засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду. У другому - за здійснення терористичної діяльності. У такому випадку рішення про застосування подібної санкції ухвалюється РНБО за пропозицією парламенту, президента, уряду, Нацбанку або СБУ і вводиться в дію указом глави держави.
"Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення, до Офісу Президента України не надходили", - йдеться у відповіді Зеленського.