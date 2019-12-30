Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

В. о. глави апарату Білого дому Мік Малвейні став ключовою фігурою під час передачі вимог Трампа про заморожування допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Це рішення викликало серйозні розбіжності серед топчиновників Білого дому.

"Протистояння вищих радників Трампа з національної безпеки його рішенням щодо України було більш інтенсивним, ніж говорили раніше", - пише газета.

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Повідомляється, що міністр оборони Марк Еспер і держсекретар Майк Помпео на секретному засіданні в Овальному кабінеті намагалися переконати Трампа в тому, що розморожування допомоги Україні піде на користь США, але не змогли.

Провідні юристи Управління з питань бюджету, Білого дому та Міністерства юстиції розробили аргумент, що раніше не розголошувався публічно, про роль Трампа як головнокомандувача, яка дозволить йому одноосібно ухвалити рішення щодо замороження без схвалення Конгресу.

"Рішення Трампа призвело до конфліктів у вищих ешелонах і супроводжувалося плутаниною в Білому домі та Пентагоні", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

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