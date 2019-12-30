Помпео прибуде до України 3 січня, - Держдеп США

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США, у межах візиту відбудуться зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Помпео має намір підтвердити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України.
Держсекретар США також візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих на Донбасі і зустрінеться з представниками релігійних організацій, громадянського суспільства та бізнесу, щоб обговорити питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.
Після Києва держсекретар США відвідає Мінськ, Нур-Султан, Ташкент та Нікосію.
Поїздка Помпео до п'яти країн триватиме із 3 по 7 січня.