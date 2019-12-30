У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, правоохоронці нестимуть службу в місцях проведення святкових заходів.
За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян.
Тому Національна поліція посилить заходи безпеки в новорічну ніч. Зокрема, на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських і нацгвардійців.
Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію "для забезпечення громадської безпеки та порядку", а також координуватиме роботу всіх підрозділів.