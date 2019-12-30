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30.12.19 15:03

У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

У 702 населених пунктах України в ніч із 31 грудня на 1 січня заплановано 910 святкових заходів.

У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, правоохоронці нестимуть службу в місцях проведення святкових заходів.

За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян.

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Тому Національна поліція посилить заходи безпеки в новорічну ніч. Зокрема, на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських і нацгвардійців.

Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію "для забезпечення громадської безпеки та порядку", а також координуватиме роботу всіх підрозділів.

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