Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Обмін, такий, як учора, був два роки тому, у 2017-му. Тоді адміністрація [п'ятого президента України Петра] Порошенка також проводила переговори, складала списки – було визначено перелік людей, яких мали передати. І їх передали. Що стосується цього обміну, то ще після зустрічі в нормандському форматі Офіс президента [Володимира] Зеленського випустив комюніке, у якому вказав, що обмін проводитимуть щодо всіх установлених осіб. Але водночас там було посилання, що це стосується осіб, які мають стосунок до бойових дій на Донбасі. І вже тоді було зрозуміло, що українських політв'язнів, утримуваних у РФ і Криму, цей обмін стосуватися не буде. Звичайно, така позиція викликає масу запитань. Найімовірніше, питання Криму в Парижі Зеленський так і не порушив", – зазначив Полозов.

За його словами, ідентичність півострова як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів.

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"Звільнення кримських татар і українських політв'язнів у Криму так чи інакше пов'язане з питанням окупації півострова. Можливо, Офісу президента набагато комфортніше обговорювати газові питання. Але така позиція в багатьох у Криму викликає подив. Адже вся ідентичність Криму як українського суб'єкта тримається на позиції політв'язнів. І коли влада вкотре закриває очі на цю проблему, цим людям стає дуже прикро, що питання їх звільнення десь третьорядне за пріоритетом", – сказав адвокат.

Він підкреслив, що владі РФ нецікава доля утримуваних осіб.

"Цікаво також, чи залишився в Україні обмінний матеріал? На кого Кремль мінятиме цих заручників? І тут виникає питання – навіщо Кремлю взагалі процедура обміну? Він має політичні преференції. Люди Кремлю не цікаві – це лише формальний привід для обміну. Тому я не відкидаю, що Москва може поставити питання руба: мовляв, ви даєте воду у Крим, а ми, може, обміняємо кримських політв'язнів. Якщо не буде постійного тиску на Кремль, доля політв'язнів у Криму може виявитися незавидною. А з огляду на темпи, якими Кремль набирає заручників у Криму, їх кількість може лише зрости. Тільки протягом останніх трьох місяців там затримали чотирьох громадян України. Тобто їх кількість тільки зростає, а Офіс президента цю тему обережно обходить", – резюмував Полозов.