Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив голова ДПС України Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з 2011 року з боку податкової виконаний бюджет!.. Без тиску на платників, без купи зайвих і безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань!" - заявив Сергій Верланов.

ДПС вдалося досягти подібного результату завдяки правильному адмініструванню податків на базі аналітичної роботи - без тиску на платників, без безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань.

"Хочу подякувати усім сумлінним платникам податків та запевнити, що податкова завжди буде йти вам назустріч та будувати дійсно партнерські відносини з повагою та доброзичливістю", - наголосив головний податківець країни і зазначив, що податкова служба прагне стати справжнім сервісом для платників.

За словами голови ДПС, за рік, що минає, надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Крім цього, податкова відшкодувала платникам 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% (20,2 млрд грн.) більше, ніж у минулому році. Таким чином, у 2019 році виконання індикативів податковою склало 100,8%, через що бюджет отримає додаткових 3,8 млрд грн.

У ДПС нагадують, що за підсумками 2019 року податкова провела близько 5200 планових перевірок бізнесу. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб. У ДПС запевняють, що у 2020 році планових перевірок поменшає ще на 20%.