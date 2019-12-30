Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Умерову, який переніс приступ, не надають медичної допомоги, - адвокат Шейхмамбетов

Про це повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, який 30 грудня відвідав Умерова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності".

"Мені вдалося побачитися в слідчому ізоляторі з Шабаном Умеровим. Метою мого візиту було, вкотре, дізнатися, чи надається йому медична допомога. На даний момент медична допомога, з моменту мого останнього візиту і моїх заяв, йому більше не надавалася", - розповів Шейхмамбетов.

Він також повідомив, що стосовно Умерова була проведена прокурорська перевірка. З Умеровим розмовляв російський прокурор. Активіст розповів йому про ті проблеми, з якими він стикається в частині медичної допомоги.

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"Ми сподіваємося, що найближчим часом йому буде надана належна медична допомога, оскільки людина вже немолода, має низку захворювань. У разі ненадання такої допомоги з'являється ризик якогось критичного погіршення. Тому, щоб цього не допустити, ми зі свого боку звертаємося у відповідні органи, Шабан Умеров теж на своєму рівні звертається по допомогу до медсанчастини СІЗО", - розповів адвокат.

Зазначається, що 14 грудня 2019 року Шабан Умеров пережив серйозний приступ, перебуваючи в слідчому ізоляторі в Сімферополі.

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

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