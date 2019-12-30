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30.12.19 17:41

На Донеччині у лісосмузі знайшли сумку з 18 гранатами, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці виявили 18 гранат, димову шашку і сигнальну ракету, які були заховані в лісосмузі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Донеччині у лісосмузі знайшли сумку з 18 гранатами, - Нацполіція 01

"Сьогодні в Покровський відділ поліції надійшло повідомлення від жителя району про те, що в лісосмузі на відстані близько півкілометра від села Михайлівка він знайшов боєприпаси. Як з'ясувалося, знахідку - спортивну сумку з вибухонебезпечним вмістом, присипану травою, - чоловік виявив під час збору дров", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині у лісосмузі знайшли сумку з 18 гранатами, - Нацполіція 02

Правоохоронці в зазначеному місці виявили спортивну сумку, в якій є 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалів, 1 граната ВОГ, димова шашка і сигнальна ракета.

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