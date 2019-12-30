"Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов

Про це в Facebook написав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми досягли згоди щодо реалізації наступного етапу придбання 40 локомотивів GE. Плануємо, що перші з них отримаємо вже в 2020 році", - написав він.

За словами Кравцова, підписаний тристоронній меморандум між "Укрзалізницею", Міністерством інфраструктури України і General Electric Transportation.

Зазначається, що новий рухомий склад поліпшить роботу на теплотязі і операційну діяльність компанії.

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Глава "Укрзалізниці" нагадав, що перша партія з 30 локомотивів GE вже успішно працює, виконуючи майже 20% усієї вантажної роботи.

"За нашими підрахунками, в 2019 році тільки завдяки локомотивам GE ми заощадили на паливі близько 100 млн грн", - зазначив Кравцов.

Водночас, за його словами, локалізація виробництва вже на перших локомотивах GE повинна становити 15%.