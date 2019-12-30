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30.12.19 18:41

2 тис. дітей-сиріт отримали від держави житло в 2019 році, 313 із них - в останні дні року, - Мінсоцполітики

У 2019 державі вдалося забезпечити житлом понад 2 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2 тис. дітей-сиріт отримали від держави житло в 2019 році, 313 із них - в останні дні року, - Мінсоцполітики

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З огляду на попередні квартири, а також 13 будинків для дитячих будинків сімейного типу та 8 будинків для малих групових будинків (для дітей з інвалідністю), сукупно в 2019 році ми забезпечили житлом понад 2 тис. дітей-сиріт! Це один із найвищих показників за останні роки!" - повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Як зазначила чиновниця, нинішні показники удвічі перевищують цифри за минулі роки.

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"Якщо показати це виключно на прикладах квартир, то у 2019 році ми забезпечили житлом 1 962 дитини. При цьому в 2018 році цей показник становив 829, а в 2017 - 468 квартир. Тобто це зростання у понад два рази", - підкреслила Соколовська.

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