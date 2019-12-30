Українського воїна поранив ворожий снайпер, від початку доби зафіксовано 2 обстріли, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок. Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски.

Сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Ситуація на ділянках розведення сил

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4 тис. пасажирів. На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

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Також, сьогодні 30 грудня, на Донеччині відновила свою роботу станція "Скотувата", яка у 2015 році зупинилася через постійні обстріли та зруйновану інфраструктуру.

Підсумки за минулу добу

29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Василівка, Новотроїцьке, Миколаївка та Луганське.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 2 вбивства, 1 крадіжка, 1 факт незаконного обігу наркотичних засобів та 1 факт незаконного обігу зброї. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 9457 осіб та 1312 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 13105 осіб та 1704 транспортних засоби.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 44 особам.



