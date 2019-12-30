Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Відповідний дозвіл закріплено розпорядженням №1405-р від 30 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін погодив підписання:

угоди про врегулювання існуючих газових суперечок і про основні умови подальших відносин з організації транспортування природного газу з ПАТ "Газпром"

договору з ПАТ "Газпром" про надання послуги з організації транспортування природного газу по території України в 2020-2024 роках.

Нагадуємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $7, 4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

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