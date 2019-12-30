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30.12.19 19:19

Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з ПАТ "Газпромом" угоду про транспортування газу й угоду про врегулювання існуючих газових суперечок.

Кабмін дозволив "Нафтогазу" підписати з "Газпромом" угоди про транспортування газу і про врегулювання суперечок

Відповідний дозвіл закріплено розпорядженням №1405-р від 30 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін погодив підписання:

Нагадуємо, Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включно з врегулюванням штрафу Антимонопольного комітету України на $7, 4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

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