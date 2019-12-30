Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності

Відповідне звернення адвокатів ексберкутівців — Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва — є у розпорядженні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, під час обміну на Зеленського та самих екс-беркутівців — Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру — "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді".

"Цим звернення ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні — ред.) було не менш складним, ніж для вас. Ключовою обставиною, що зумовила його прийняття, було не намагання уникнути відповідальності, а неможливість добитися справедливої оцінки дій наших підзахисних з боку ГПУ та суду. Сам факт включення їх до списків на обмін підтверджує, що справа політична", — йдеться у зверненні.

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Як зазначили адвокати, не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності, й буцім-то на непідконтрольній території "гостро сприймають несправедливість судового процесу" над тодішніми силовиками.

Захисники екс-беркутівців називають дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".

Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінено на особисте зобов'язання.

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29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Серед останніх - і п'ятеро екс-беркутівців. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.