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30.12.19 19:42

Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності

Адвокати колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Інститутській у лютому 2014 року, яких 29 грудня видали в межах обміну, звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом переглянути події Революції Гідності та дати їм "адекватну правову оцінку".

Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності

Відповідне звернення адвокатів ексберкутівців — Стефана Решка, Олександра Горошинського та Ігоря Варфоломеєва — є у розпорядженні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, під час обміну на Зеленського та самих екс-беркутівців — Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру — "вилилися тонни інформаційного бруду і закиди у зраді".

"Цим звернення ми хочемо, щоб хоча б ви, шостий президент України, гарант Конституції нарешті почули нас, і ми хочемо донести свою позицію публічно. Для наших підзахисних це рішення (взяти участь в обміні — ред.) було не менш складним, ніж для вас. Ключовою обставиною, що зумовила його прийняття, було не намагання уникнути відповідальності, а неможливість добитися справедливої оцінки дій наших підзахисних з боку ГПУ та суду. Сам факт включення їх до списків на обмін підтверджує, що справа політична", — йдеться у зверненні.

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Як зазначили адвокати, не всі громадяни України вважають події 2014 року Революцією Гідності, й буцім-то на непідконтрольній території "гостро сприймають несправедливість судового процесу" над тодішніми силовиками.

Захисники екс-беркутівців називають дискримінацією той факт, що активістів Євромайдану "звільнили від відповідальності", а натомість правоохоронцям влаштували "інквізицію".

Нагадуємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів на Інститутській в 2014 році. Утримання під вартою і домашній арешт їм замінено на особисте зобов'язання.

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29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Серед останніх - і п'ятеро екс-беркутівців. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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