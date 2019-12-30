Зеленський підписав закон про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції

Про це написав у Facebook депутат від "Слуги народу", глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідні зміни були обумовлені рішенням Конституційного суду про неконституційність деяких положень попереднього закону. Регулятор продовжуватиме свою роботу з 1 січня, зберігаючи і навіть посилюючи свою функціональну і фінансову незалежність, зокрема:

- регулятору не потрібно буде погоджувати свої рішення або перевірки монополістів з іншими органами влади (які раніше блокували деякі рішення або перевірки).

- публікацію рішень НКРЕКП в урядовому "Кур'єрі", що раніше давало можливість уряду блокувати рішення регулятора, скасовано. Рішення набиратимуть сили після публікацій на офіційній веб-сторінці НКРЕКП.

- право щодо призначення членів НКРЕКП президент України передав уряду, таким чином позбувшись частини повноважень, які мав попередній президент.

- нові члени НКРЕКП призначатимуться за результатами конкурсу, який проводитиме конкурсна комісія, призначена урядом. Трьох членів конкурсної комісії пропонуватиме комітет з питань енергетики і ЖКГ (таким чином буде забезпечено участь парламенту), по одному Мінекоенерго і Міністерство розвитку громад та регіонів. Уряд не має права впливати на рішення регулятора або звільняти його членів через ухвалені рішення", - повідомив Герус.

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Він підкреслив, що "незалежність передбачає відповідальність за свої рішення": "Упевнений, регулятор це розуміє, і буде своїми рішеннями вибудовувати і зміцнювати довіру суспільства до його тарифних і регуляторних рішень. Сьогодні регулятор має всі повноваження і ресурси для своєї ефективної роботи".

Герус також повідомив, що Зеленський підписав закон про відновлення діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз".

"Закон пропонує тимчасово, до 31 грудня 2022 року, зняти арешти і заборони відчуження майна Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у виконавчих провадженнях. Це допоможе "Чорноморнафтогазу" в міжнародних арбітражах ефективно відстоювати свої права щодо активів, які були захоплені Росією під час окупації АР Крим", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 2490-1, спрямований на приведення діяльності Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність до вимог Конституції України.