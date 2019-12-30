Лутковська проти публікації даних осіб, яких передали Росії в рамках обміну 29 грудня

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я була б категоричним противником того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують. А питання суспільного інтересу в цьому випадку ще не вивчене. Тому чесно скажу: не знаю!" - відповіла Лутковська на запитання про повний список осіб, яких Україна віддала російській стороні в обмін на звільнення полонених українських громадян.

Законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, кого українська сторона передала найманцям РФ, п'ятеро колишніх співробітників "Беркута", яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 р.