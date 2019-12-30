П'яний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
ДТП сталася на перехресті автодороги "Харків-Сімферополь" і дороги, що веде в с.Приморське Запорізького району.
Поліція встановила, що водій автомобіля "ВАЗ-2109" виїхав на перехрестя і зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Atego 816L. Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловіки 1979 і 1996 років народження померли під час надання медичної допомоги. Ще одного пасажира, чоловіка 1987 року народження, та водія автомобіля "ВАЗ" з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.
"Крім того, встановлено, що водій легкового автомобіля, чоловік 1984 року народження, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.