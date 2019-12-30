Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.12.19 21:38

П'яний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області внаслідок ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля двоє осіб загинуло, ще двох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 01

ДТП сталася на перехресті автодороги "Харків-Сімферополь" і дороги, що веде в с.Приморське Запорізького району.

Поліція встановила, що водій автомобіля "ВАЗ-2109" виїхав на перехрестя і зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Atego 816L. Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ", чоловіки 1979 і 1996 років народження померли під час надання медичної допомоги. Ще одного пасажира, чоловіка 1987 року народження, та водія автомобіля "ВАЗ" з отриманими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 02

"Крім того, встановлено, що водій легкового автомобіля, чоловік 1984 року народження, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ. ФОТО

Пяний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція 03

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Алкоголь у 12 разів перевищував норму: під Хмельницьким п'яний водій на смерть збив жінку, другу - госпіталізовано. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100