З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

Про це повідомила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Петкової, новий газопровід "Турецький потік" є конкурентнішим і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку.

"Ми змінюємо місце отримання газу з Росії. Причина - економічний вплив і кращі умови для болгарських споживачів", - сказала міністр.

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Болгарія купує практично весь свій газ - близько 3 млрд кубометрів - у російській компанії "Газпром". З 2020 року країна сподівається диверсифікувати газопостачання і третину зі своїх газових потреб планує задовольняти за рахунок закупівель з Азербайджану.

Газопровід "Турецький потік" має дві гілки. Одна поставляє російський газ до Туреччини в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А в 2020 році її планують добудувати до кордону Сербії.

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