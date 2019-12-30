Кравцов залишає посаду голови правління "Укрзалізниці"

Про це йдеться у новорічному зверненні Кравцова на сайті "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам.

Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - заявив Кравцов.

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Більше подробиць і коментарів глава "Укрзалізниці" пообіцяв розкрити після ухвалення всіх формальних рішень.

Він також зазначив, що за останні роки трансформація "Укрзалізниці" стала однією з наймасштабніших серед державних компаній, і підкреслив, що далі компанію чекає перехід на новий рівень.

Нагадуємо, Кабмін призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці" в січні 2019 року. Термін контракту з Кравцовим закінчується в 2021 році.

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