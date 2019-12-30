Узгодження МВФ нової програми кредитування на 5,5 млрд дол. для України - питання декількох місяців, - Гончарук

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр повідомив, що питання остаточного рішення Міжнародного валютного фонду про відкриття для України нової трирічної програми на $5,5 млрд - "це питання декількох місяців".
"Це технічна робота, яка зараз триває ... Я не маю жодних сумнівів, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця, проблем не буде", - заявив Гончарук.
Він зазначив, що МВФ дуже демонізоване через олігархічні ЗМІ, тоді як насправді співпраця з МВФ - "це про довіру і дешеві ресурси".