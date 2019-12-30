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30.12.19 23:40

Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання контракту на транзит російського газу в Європу з Росії через територію України терміном на п'ять років.

Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п’ять років, впродовж яких ми отримаємо щонайменше понад $7 мільярдів. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років. Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців!", - написаd Зеленсmкий.

Президент уточнив, що мінімально гарантована прокачка територією України становитиме - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

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"Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці", - додав Зеленський.

Україна підписала з Росією 5-річний контракт на транзит газу, - Зеленський 01

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