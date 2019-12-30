Контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" на транзит укладено за принципом "качай або плати", - Вітренко

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. Зауважу, що це перший випадок в історії України, коли "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати", - написав Вітренко.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.